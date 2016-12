W. Jurasz: A propos zabójstwa arcyksięcia Ferdynanda pod Sejmem

Witold Jurasz na swoim facebooku zamieścił wpis, w którym, jak pisze, sam wziąłby udział w manifestacjach, gdyby były to manifestacje dziennikarzy. Niestety, są to manifestacje KODu i opozycji:

"W pełni popieram protest dziennikarzy przeciw skandalicznym regulacjom, które PiS chce wprowadzić w Sejmie. Gdyby dzisiaj pod Sejmem była demonstracja dziennikarzy wziąłbym w niej udział. Będzie jednak demonstracja KOD / PO / .N z jednej i zapewne PiS z drugiej. Dlatego pójdę do teatru, a nie pod Sejm.

To tyle a propos zabójstwa arcyksięcia Ferdynanda. A teraz a propos I wojny światowej (czyli naszych nadwiślańskich zapasów w błocie). Polecam stary utwór zespołu Kobranocka.

Wy kłamiecie aby kupić nas

Sprzedajecie nasz bezcenny czas

Wciąż myślicie, że to tylko tłum

Zabraniacie dźwięków wszystkich strun

Ref: I nikomu nie wolno się z tego śmiać x4

Polecam z dedykacją dla naszych polityków, którzy oszaleli. Jedni bo idą na skróty, łamią prawo, zasady i obyczaje, wolne media uważają za wrogów, mylą sprawiedliwość z zemstą, a goniąc aferzystów równocześnie nie mają nic przeciwko własnym pieczeniarzom. Bo wydaje im się, że nie trzeba słuchać nikogo poza samymi sobą, Drudzy, bo nie będąc w stanie zmienić wyników sondaży marzą o Majdanie, ale zapominają, że Majdan robi się przeciw władzy, która straciła poparcie społeczne, a nie przeciw władzy, która - niezależnie do tego, co się sądzi - ma poparcie społeczne. Bo są jak Burbonowie, którzy "niczego nie zrozumieli, niczego się nie nauczyli" i nadal im się wydaje, że ludzie niczego innego nie pragną jak tylko powrotu do "starych dobrych czasów". Bo własnych pieczeniarzy będą bronić jak niepodległości (że wspomnieć tylko aferę warszawską).

Z dedykacją dla tych publicystów i komentatorów, którzy zamiast wyjaśniać rzeczywistość chcą na niej jedynie robić swoje kariery i zapunktować u politycznych przełożonych. Bo cała ich niezależność sprowadza się do tego, że wybierają komu będą kadzić, a nie są w stanie pojąć, że nie są od kadzenia.

Z dedykacją dla wszystkich, którzy z lubością okładaliby się sztachetami. Bo są zwykłymi politycznymi kibolami. Możecie sobie Szanowni Kibole Polską wycierać twarz do woli, ale jak zapominacie, że obok toczy się wojna, a Władimir Putin tylko czeka, by Polska stała się "chorym człowiekiem Europy" to tym samym to, co robicie jest obrzydliwe, głupie i szkodliwe. A Wy tym samym jesteście szkodnikami. Nie bieda z PGR'ów, a Wy jesteście prawdziwymi sierotami po PRL.

P.S. Moich Przyjaciół i Znajomych, którzy będą się unosić z oburzenia (a będą tacy) po tym wpisie proszę, by łaskawie przeczytali tekst ponownie. Przecież nie jesteście politycznymi kibolami. A skoro tak, to nie macie powodu czuć się urażeni, nieprawdaż?

https://www.youtube.com/watch?v=ihMrZfcd2Ys"