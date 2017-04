W jednej trumnie dwie głowy, trzy nogi i cztery miednice

reklama

reklama

Makabryczne doniesienia na temat ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej! W jednej z trumien znajdowały się dwie głowy, trzy nogi i cztery miednice.

Koszmarne informacje przekazał portal wpolityce.pl. Portal nie podał, której trumny dotyczyła informacja o dwóch głowach. Komentarza nie udzieliła w tej sprawie prokuratura. Już wcześniej zresztą informowano o zamianach dwóch ciał i przypadkach pochowania szczątków do niewłaściwego grobu.

Jak komentuje wpolityce.pl nie może być mowy o pomyłce, a „Rosjanie musieli celowo w taki sposób złożyć szczątki ofiar do trumien”. Strona rosyjska była obecna na spotkaniu Ewy Kopacz i Tomasza Arabskiego z rodzinami w Moskwie, gdzie naciskano na rodziny ofiar, by „przyłożyli się” do identyfikacji, gdyż trumny w Polsce nie będą otwierane. O efektach takiej polityki przekonujemy się drastycznie dziś.

krp/wpolityce.pl, Fronda.pl

14.04.2017, 17:14