W jakim świecie żył Chrystus? Arcyciekawa książka prof. Wojciecha Roszkowskiego

PREMIERA! Książka „Świat Chrystusa” prof. Roszkowskiego odkrywa tajemnice początków naszej ery.

Tego po prof. Wojciechu Roszkowskim nikt się nie spodziewał! Jak się okazuje ten wybitny historyk współczesności specjalizujący się w analizie ostatnich dziesięcioleci, przez pół wieku skrycie gromadził materiały i pisał na temat… starożytności. Efektem jego prac jest książka „Świat Chrystusa”, która ukazała się nakładem wydawnictwa Biały Kruk. Od młodości zafascynowała Wojciecha Roszkowskiego bowiem idea, że wraz z nadejściem na ziemię Chrystusa, gruntownej zmianie uległ cały świat. Pamiętamy, jak w Liście św. Pawła do Galatów mówi on o nadejściu „pełni czasu", co oznacza, że wielowiekowe oczekiwanie na Mesjasza skończyło się wraz z nadejściem Chrystusa. Wraz z Nim rozpoczął się nowy etap historii i dzieje ludzkości nie są takie same, jak wcześniej. Świat uległ wielkiej zmianie, zaczęły dominować wartości nazwane później chrześcijańskimi, z których wyrosła nasza kultura.

W jakich zatem okolicznościach Jezus przyszedł na świat? Wiemy, że go zmienił, ale czy wiemy co zmienił? Po przeczytaniu tej książki będzie to dla nas jasne. Głównym założeniem książki jest przybliżenie dzisiejszemu czytelnikowi świata, w którym żył Chrystus i ukazanie niezwykłości jego przesłania, jego życia, śmierci i zmartwychwstania, a przez to historyczne „urealnienie” podstaw wiary chrześcijańskiej – tłumaczy autor, prof. Roszkowski.

Autor stworzył niespotykaną panoramę starożytnego świata w latach, które związane są bezpośrednio z ziemskim życiem Jezusa. Rok po roku wędrujemy od dalekich Chin po Irlandię i Germanię – ówczesne krańce cywilizacji – z naciskiem oczywiście na Imperium Rzymskie. Szczególną uwagę przywiązałem do wydarzeń w Palestynie, w tym głównie do wydarzeń z życia Chrystusa. Ale moja książka obejmuje także relacje z przebiegu olimpiad, świąt i uroczystości religijnych, a także „imprez masowych”, jak przedstawienia teatralne, wyścigi w cyrku, czy igrzyska gladiatorskie. Staram się oprowadzić czytelnika też po różnych krajach ówczesnego świata. Od czasu do czasu korzystam również z okazji, by sprowokować czytelnika do refleksji nad ówczesnymi wierzeniami czy postrzeganiem sensu życia w ogóle – dodaje Wojciech Roszkowski.

Książka napisana jest pięknym, literackim językiem. Autor opiera się tylko na historycznych faktach; wśród wielu źródeł i monografii na czoło wybija się przekaz ewangeliczny. Publikacja skupiająca się na Narodzinach i Dzieciństwie Jezusa znakomicie wprowadza nas w Adwent i zbliżające się Święta Bożego Narodzenia.

Wielkim ubogaceniem książki jest 110 ilustracji, które oddają klimat czasów, po których się poruszamy. „Świat Chrystusa” składa się z trzech pokaźnych tomów; dwa następne ukażą się do Wielkanocy 2017 r, a publikacja jest na najwyższym poziomie edytorskim.

W sobotę, 3 grudnia, o godz. 17:30 odbędzie się oficjalna premiera książki „Świata Chrystusa” prof. Wojciecha Roszkowskiego w krakowskim Sanktuarium w Łagiewnikach, na którą Biały Kruk serdecznie zaprasza wszystkich czytelników! Oprócz Autora książki przewidziane są wystąpienia prof. Andrzej Nowaka, prof. Krzysztofa Ożoga i prof. Marii Dzielskiej (konsultantka książki). Spotkanie uświetnią pieśni śpiewaka operowego Jana Kowalczyka (bas baryton). Wstęp jest wolny, a już od godz. 15 wydawnictwo Biały Kruk zaprasza na bożonarodzeniowy kiermasz książek, gdzie swe dzieła podpisywać będą oprócz wyżej wymienionych m.in. Adam Bujak, Leszek Długosz, ks. Dariusz Oko, Jolanta Sosnowska. Więcej informacji na www.bialykruk.pl

Biały Kruk

30.11.2016, 18:44