W 'GW' materiał o nazistowskich książkach. Obok... Lech Kaczyński

„Ofiary wojny pozwały wydawcę nazistowskich książek”- taki tytuł nosi artykuł, który pojawił się dziś na portalu Wyborcza.pl. Sam tekst nie szokuje, Problemem jest zdjęcie, którego użyto do zilustrowania go.

"Taki zupełnie przypadkowy wybór ilustracji przy Czerskiej"-ironizuje korespondent TVP w Berlinie, Cezary Gmyz. Niektórzy internauci oceniają, że wybór akurat takiego zdjęcia nie był przypadkowy. Chyba nawet sama "Wyborcza" dostrzegła pewną "niezręczność", gdyż teraz na zdjęciu ilustrującym materiał jest tylko wyeksponowana książka o Adolfie Hitlerze- wycięto okładkę tej o prezydencie Kaczyńskim. Co jednak ciekawe, również w 2016 r. "GW" wykorzystała do artykułu to samo zdjęcie.