W Gdańsku zdewastowano Pomnik Poległych Stoczniowców

W Gdańsku doszło do aktu wandalizmu i jednocześnie prowokacji politycznej. Zdewastowano Pomnik Poległych Stoczniowców.

Radny PiS w Gdańsku Grzegorz Strzelczyk umieścił na swoim profilu na twitterze zdjęcia, na których widać bezczeszczące Pomnik Poległych Stoczniowców napisy, m.in. wymierzone przeciwko partii rządzącej.

Strzelczyk nazwał to „obrzydliwą polityczną prowokacją” i dodał, że „zbezczeszczono miejsce uświęcone krwią Stoczniowców”. Dla wandali symbol walki o wolność nie przeszkodził, by zdewastować go napisami i sprawić, by nawet miejsce dotyczącej tak dramatycznych wydarzeń zostało przez przeciwników PiS upolitycznione.

Goszcząca w TVP Info Grażyna Browarczyk-Matusiak, siostra Antoniego Browarczyka, jednej z najmłodszych ofiar stanu wojennego powiedziała:

„Jestem zbulwersowana, że w tak tragicznym dniu, jakim jest 13 grudnia, ktoś mógł zbezcześcić symbol, za który zginął mój brat. Brak mi słów”.

Walka opozycji z partią rządzącą nie zważa już na żadne granice? Dziennikarz "Gazety Polskiej Codziennie" Wojciech Mucha stwierdził, że "jest w Polsce grupa ludzi, która nie cofnie się przed żadnym plugastwem" poprzez "atakowanie naszych wartości, pamięci, symboli".

