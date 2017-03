W Fatimie Papież przypomni przesłanie, o którym świat zapomniał – uważa portugalski kardynał Jose Saraiva Martins. W tym roku przypada setna rocznica objawień w tym portugalskim mieście. Przesłanie, które przekazała tam Matka Boża nadal jest bardzo aktualne – podkreśla kard. Saraiva. Jest to wezwanie do wiary, do nawrócenia, do pokoju i nadziei. Taka jest istota przesłania z Fatimy, a ludzie niestety o tym zapomnieli – dodaje portugalski purpurat w wywiadzie dla agencji Rome Reports.

Jako prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych zabiegał on swego czasu o beatyfikację dwojga dzieci, świadków objawień w Fatimie. Były z tym problemy, bo pierwszym warunkiem do beatyfikacji jest praktykowanie cnót w stopniu heroicznym, a dzieci, jak twierdzono, nie są do tego zdolne. „Ja się z tym nie zgadzałem, bo fakty mówią co innego. Jacinta i Francisco wykazały się heroizmem, którego życzyłbym wielu dorosłym” – stwierdził kard. Sariava.

kk/Radio Watykańskie