W Europie wrze, a ONI dostaną podwyżki!

To jest wręcz nieprawdopodobne. Gdyby Donald Tusk czy Jean-Claude Juncker byli zwykłymi pracownikami korporacji, za swoje „dokonania” spodziewać mogliby się raczej wypowiedzenia. Oni tymczasem, w momencie, w którym Paryż płonie, a Wielka Brytania szykuje się do opuszczenia UE, otrzymują podwyżki!

Jak poinformował brytyjski „The Telegraph”, zarówno szef KE jak i przewodniczący Rady Europejskiej będą teraz zarabiać miesięcznie 32,7 tysięcy euro. W przeliczeniu na złotówki to ok. 131 tysięcy. Co miesiąc będą zatem otrzymywali około 550 euro więcej niż do tej pory.