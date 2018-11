'W Europie panuje rusofilia'. Politycy zgodni jak nigdy

W ocenie parlamentarzysty, Nord Stream 2 jest projektem politycznym, a jego cel to realizacja mocarstwowych planów Putina.

Zdaniem Jarosława Krajewskiego z PiS, dywersyfikacja dostaw gazu do Polski jest jedną z kluczowych spraw. Polska może oczekiwać solidarności ze strony innych krajów UE, a w kontaktach ze Stanami Zjednoczonymi podnosić kwestię Nord Stream 2

"Odpowiedzią jest Baltic Pipe, ale również inicjatywa śp. Lecha Kaczyńskiego, aby wybudować gazoport w Świnoujściu. PiS od wielu lat mówi o dywersyfikacji dostaw gazu do Polski"- przypomniał Krajewski.

"W Europie panuje rusofilia: Włochy, Francja, część Niemiec, które traktują Rosję jako światowe mocarstwo. Gdyby Niemcy i pozostałe państwa mniej korzystały z surowców energetycznych z Rosji, to pomachiwanie szabelką Moskwy by spadło"-ocenił z kolei poseł PSL, Marek Sawicki. Zdaniem polityka, czas na to, aby Europa zrozumiała, że Rosja jest realnym zagrożeniem.