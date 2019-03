W ECS ma odbyć się... debata o związkach LGBT!!! Jest reakcja MKiDN

„Jeden partner/ka przez całe życie, czy co tydzień jeden/jedna?”- taką nazwę ma debata zaplanowana na 2 kwietnia b.r. (notabene, w rocznicę śmierci Jana Pawła II) w... Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Inicjatorem jest Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT Tolerado. Wiceminister kultury Jarosław Sellin zwrócił się do dyrektora ECS z kilkoma pytaniami odnośnie do tego wydarzenia.