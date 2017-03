W budżecie zamiast deficytu 1 mld zł nadwyżki!

reklama

Fot. M. Mytnik, lic. CC BY-SA 3.0 via Wikipedia reklama

Po dwóch miesiącach w budżecie państwa zamiast deficytu prawie 1 mld zł nadwyżki

1. Ministerstwo finansów opublikowało właśnie szacunkowe dane dotyczące wykonania budżetu za okres styczeń – luty 2017, z których jednoznacznie wynika, że stan finansów państwa jest bardziej niż zadowalający.

Po upływie 2 miesięcy zrealizowano 60,94 mld zł tj. 18,7% planowanych dochodów, 60, 08 mld zł tj. 15,6% planowanych wydatków, co oznacza osiągnięcie nadwyżki w wysokości ponad 0,85 mld zł, a nie deficytu jak wcześniej przewidywano.

Według wstępnych szacunkowych danych za okres styczeń – luty dochody budżetu państwa były wyższe 4,6 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, przy czym dochody podatkowe wzrosły aż 25,6% r/r. (niższy wzrost całości dochodów budżetowych w porównaniu do poprzedniego roku wynika z faktu, że w lutym poprzedniego roku do budżetu wpłynęło 7 mld zł z przetargu na LTE i były to dochody jednorazowe).

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że w okresie styczeń – luty odnotowano wzrost dochodów we wszystkich rodzajach podatków w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

2. I tak dochody z podatku VAT były wyższe aż o 40, 1% tj. o 9,6 mld zł, dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe, o 6,9 % czyli o ok. 0,7 mld zł, z podatku PIT były wyższe o 5,5% tj. o około 0,4 mld zł, wreszcie z podatku CIT o 5,8% tj. o około 0,3 mld zł.

Z kolei dochody z podatku od instytucji finansowych, (czyli tzw. podatku bankowego) wyniosły w okresie styczeń-luty 0,7 mld zł, co oznacza, że jeżeli utrzymana zostanie ta dynamika całoroczne dochody powinny przekroczyć 4 mld zł i będą wyraźnie wyższe od tych zaplanowanych w budżecie z tego tytułu (3,9 mld zł).

A więc dochody z 4 podstawowych podatków (VAT, akcyza, PIT i CIT), były wyższe aż o 11 mld zł za 2 miesiące tego roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, a razem z tzw. podatkiem bankowym, (który w poprzednim roku jeszcze nie obowiązywał w okresie styczeń-luty), aż o 11,7 mld zł o tych z roku poprzedniego.

Jak wyjaśnił wiceminister finansów Leszek Skiba te wręcz oszałamiający wzrost wpływów z podatku VAT w ciągu dwóch pierwszych miesięcy tego roku jest między innymi spowodowany likwidacją rozliczeń kwartalnych dla części przedsiębiorców, ale i po uwzględnieniu tego czynnika wzrost wpływów z tego podatku jest imponujący.

3. Zgodnie z komunikatem wydatki budżetowe w okresie styczeń -luty wyniosły 60, 1 mld zł i były o prawie 1 mld zł większe niż w roku ubiegłym.

Zasadniczo zmieniła się jednak ich struktura, wyraźnie wzrosły wydatki w budżetach wojewodów, aż o 4,3 mld zł związane z realizacją programu 500plus (w 2016 roku program ruszył dopiero od 1 kwietnia i w pierwszych 2 miesiącach wydatków na ten cel w budżecie nie było).

Mimo więc wyraźnie wyższych wydatków budżetowych, wzrost dochodów podatkowych w 2 pierwszych miesiącach tego roku był na tyle duży, że ostatecznie zamiast przewidywanego deficytu, budżet państwa ma nadwyżkę wynoszącą ok. 1 mld zł.

I to jest dobra zmiana w gospodarce budżetowej, szerzej finansach publicznych, bo za poprzedniej władzy były lata, że dochody podatkowe zamiast rosnąć spadały, a rosnące wydatki, powodowały coraz większe deficyty i w konsekwencji nastąpił ogromny wzrost długu publicznego przez 8 lat rządów PO-PSL o blisko 500 mld zł.

Zbigniew Kuźmiuk

21.03.2017, 8:30