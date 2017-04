W Białymstoku trwa proces o wspieranie ISIS

reklama

Sąd Okręgowy w Białymstoku postanowił w poniedziałek utrzymać areszty wobec trzech Czeczenów oskarżonych o wspieranie tzw. Państwa Islamskiego (ISIS). Czwarty będzie mógł areszt opuścić, jeśli w ciągu trzech tygodni wpłaci 10 tys. zł poręczenia majątkowego.

Poinformował o tym PAP rzecznik prasowy białostockiego sądu okręgowego, sędzia Wiesław Żywolewski. Postanowienie o zmianie środka zapobiegawczego nie jest prawomocne; strony procesu mogą je zaskarżyć. O uchylenie aresztów wnosili obrońcy oskarżonych, gdy na rozprawie w minioną środę okazało się, że sąd ma poważne zastrzeżenia do tłumaczeń podsłuchów, które są jednym z głównych dowodów w tej sprawie.

Sąd nie podjął decyzji od razu, skorzystał z możliwości podjęcia jej w ciągu trzech dni (roboczych) od złożenia wniosków. W poniedziałek, w przypadku trzech oskarżonych, wniosków o uchylenie aresztu tymczasowego nie uwzględnił. Uznał, iż nadal są przesłanki do stosowania tego środka, w tym - wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez nich zarzucanych im czynów.

Wobec czwartego z oskarżonych areszt został uchylony warunkowo, tzn. będzie on mógł wyjść na wolność, jeśli do 21 kwietnia zostanie wpłacone poręczenie majątkowe w kwocie 10 tys. zł. W razie wyjścia tego oskarżonego z aresztu, będzie wobec niego stosowany również zakaz opuszczania kraju (połączony z zatrzymaniem paszportu) oraz dozór policyjny.

Jak powiedział PAP sędzia Żywolewski, w przypadku tego oskarżonego sąd ocenił, że prawdopodobieństwo, iż popełnił on przestępstwo w ramach działań w zorganizowanej grupie przestępczej (taki zarzut stawia w tej sprawie prokuratura) nie jest wysokie. "Jego rola, w kontekście dotychczas zebranych dowodów, jawi się jako pomocnicza (...), obecnie nie można przesądzać, że był on członkiem zorganizowanej grupy, o ile taka istniała, czy też by współdziałał z jej członkami, wykonując zlecone zadania" - dodał sędzia, przywołując uzasadnienie postanowienia.

Czterej obywatele Rosji deklarujący narodowość czeczeńską zostali zatrzymani przez ABW na początku 2015 roku; od tego czasu są aresztowani. Przed sądem w Białymstoku odpowiadają pod zarzutem działania w zorganizowanej grupie przestępczej w Polsce i w Turcji, m.in. gromadząc pieniądze na potrzeby działań o charakterze terrorystycznym, prowadzonych przez ISIS.

