W. Andrusiewicz z ZUS dla Fronda.pl: Premie to efekt oszczędności, pensje pracowników niższe o 800 zł od średniej krajowej

Wszyscy pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzymają po 1000 zł premii. Jest to nagroda okolicznościowa z okazji Dnia Pracownika ZUS. Instytucja zapewnia, że wypłata nagrody nie zwiększy budżetu tej instytucji w bieżącym roku.



To z pewnością miła niespodzianka dla pracowników, którzy dowiedzieli się o niej z informacji rozesłanej przez szefową ZUS do wszystkich inspektoratów. W sumie kwota wypłaconej nagrody wyniesie 45 milionów złotych.



Zgodnie z informacją rzecznika ZUS, p. Wojciecha Andrusiewicza dla portalu Fronda.pl, ZUS wygospodarował środki na premie w tegorocznym budżecie i nie występował o żadne dodatkowe finansowanie.



''Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wystąpił o żadne dodatkowe środki na wypłatę nagrody okolicznościowej.

Kwota przeznaczona na ten cel została wygospodarowana z budżetu ZUS na 2016 r. Zakład niezwykle oszczędnie podchodzi do wydatkowania środków, stąd pojawiła się możliwość przekazania pracownikom specjalnej nagrody''



- poinformował rzecznik ZUS.



Premie nie były jak dotąd coroczną praktyką w Zakładzie. Pracownicy ZUS mają niższe zarobki, niż średnia płaca w kraju, natomiast jakość świadczonych usług stale wzrasta, co wykazują badania satysfakcji klienta - jak przekazał nam pan Andrusiewicz.



''Jest to nagroda za ciężką pracę osób zatrudnionych w Zakładzie, których pensje zdecydowanie odbiegają od średniej pensji w kraju – są o 800 zł niższe niż średnia krajowa. Jakość usług świadczonych przez ZUS systematycznie rośnie, co uwidacznia się w badaniach satysfakcji z obsługi. Ponad 80 proc. emerytów i rencistów oraz ok. 80 proc. przedsiębiorców bardzo wysoko ocenia poziom obsługi w ZUS ''



- podsumował pan Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

LDD/Fronda.pl

27.10.2016, 19:50