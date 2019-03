W 2019 Polska bogatsza od Portugalii!

Burek 7.3.19 12:40

Ale POKO wciąż na spółkę z Niemiaszkami ogłupiają część Polaków, a przynajmniej próbują. Kanalii nie trzeba namawiać do zdrady Polski , sami się pchają z donosami do Brukseli ( czytaj Berlina ) , ale jest część durniów która im wierzy , oni są tylko głupcami ale równie niebezpiecznymi co kanalie. Pozostają jeszcze Żydzi , część w Polsce jest w porządku ,ale ci co należą do POKO to same kanalie i Polacy stamtą również. Zobaczcie ile troli nasłali na forum Frondy. Dopóki się nie zwiedzą łapki są obiektywne , ale jak wyczują sępy ,że coś jest napisane przeciwko zdrajcą zaraz się zlatują i wciskają czerwone łapki.