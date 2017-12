W 2018 roku Tusk stanie przed komisją ds. Amber Gold

„Co do 2018 roku, to rozpoczynamy go od kontynuacji badania kwestii służb specjalnych – ABW i CBA. Czekają nas między innymi przesłuchania Pawła Wojtunika, Jacka Cichockiego, ale również Mariana Janickiego – byłego szefa Biura Ochrony Rządu, a także Tomasza Arabskiego – byłego szefa kancelarii premiera” - poinformował poseł PiS Jarosław Krajewski, członek sejmowej komisji śledczej do spraw Amber Gold.