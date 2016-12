W 2016 imigranci wybrali Włochy

reklama

Według Wysokiego Komisarza ONZ ds Uchodźców około 180 tysięcy imigrantów dotarło w tym roku do Włoch tzw szlakiem śródziemnomorskim. To więcej niż 154 tysiące w roku poprzednim i więcej niż w tym roku przepłynęło do Grecji, gdzie odnotowano 173 tysiące przybyszów.

Najwięcej imigrantów przypłynęło do Włoch w październiku i listopadzie, mimo że powinien nastąpić spadek w związku z sezonem zimowym. Do Włoch przybywają głównie imigranci ekonomiczni, a głównymi państwami skąd przybywają są Nigeria, Gambia, Gwinea, Senegal, Somalia i Erytrea.

Włochy przeciążone napływem imigrantów, ignorują regulacje unijne Dublin, które nakazują im rejestrowanie ich i zatrzymywanie na swoim terytorium. Na oskarżenia odpowiadają, że otrzymują za małe wsparcie wspólnoty europejskiej. (j)

