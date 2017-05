W 100-lecie objawień fatimskich zapraszamy na Jasną Górę

reklama

Specjalny telemost modlitewny Jasnej Góry z Fatimą i innymi sanktuariami maryjnymi na świecie odbędzie się już w najbliższą sobotę, 13 maja.



W 100-lecie Objawień Fatimskich zorganizowane zostanie czuwanie z Ojcem Świętym Franciszkiem, który tego dnia modlić się będzie w Fatimie. Modlitwa w intencjach: pokoju, Ojca Świętego, Kościoła i świata połączy pięć sanktuariów: Fatimę, Jasną Górę, Bazylikę Zwiastowania Pańskiego w Nazarecie, Bazylikę Matki Bożej Większej w Rzymie i Sanktuarium Matki Bożej w Luja`n w Argentynie.



Telemost z sanktuariami świata rozpocznie się o godz. 21.00 i potrwa do ok. 22.40 w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Pielgrzymi na Jasnej Górze dzięki telemostowi będą czynnie uczestniczyć w modlitwie z papieżem Franciszkiem odmawiając o godz. 22.10 Tajemnicę Różańca Świętego - Wniebowstąpienie Pana Jezusa.



Wieczorny telemost modlitewny będzie zwieńczeniem trwającego na Jasnej Górze przez wiele godzin wielkiego „Wielbienia z Maryją Królową”, zorganizowanego w 100-lecie Objawień Fatimskich i 300-lecie Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Spotkanie rozpocznie się o godz. 14.00 Różańcem, który poprowadzi Jan Budziaszek, perkusista Skaldów. Po Koronce do Miłosierdzia Bożego, centralnym punktem modlitwy będzie Msza św. o godz. 15.30 pod przewodnictwem abpa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. O godz. 17.00 rozpocznie się „Wielbienie z Maryją Królową”, czyli wielka modlitwa muzyką, śpiewem, słowem i tańcem. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnią: Leopold Twardowski z orkiestrą symfoniczną, zespołem jazzowym, muzykami Poznańskiego Wielbienia, aktorami, grupą tancerzy i chórem jubileuszowym pod dyrekcją Aleksandra Grefa. Leopold Twardowski to charyzmatyczny kompozytor i poznański artysta, który w ubiegłym roku przygotowywał uwielbienie w 1050. rocznicę chrztu Polski. Na specjalnych telebimach transmitowana ma być papieska pielgrzymka do Fatimy.



W roku jubileuszu 300-lecia koronacji jasnogórskiego Obrazu, dla Królowej ułożony zostanie dywan z białych róż, symbol miłości, czci i wierności. Każdy pielgrzym proszony jest o zabranie ze sobą róży. Paulini zachęcają do duchowej mobilizacji i przybycia na Jasną Górę.



„Przed nami 13 maja, a więc 100-lecie Objawień Fatimskich, które zainauguruje Ojciec Święty w Fatimie, ale my chcemy na Jasnej Górze łączyć się z Ojcem Świętym, z wszystkimi czcicielami Matki Bożej Niepokalanej, i chcemy razem z pielgrzymami pod przewodnictwem abpa Stanisława Gądeckiego modlić się na Jasnej Górze - mówi w zaproszeniu o. Mariusz Tabulski, definitor generalny Zakonu Paulinów - Będzie to całe popołudnie i wieczór wielbienia z Maryją Królową. Rozpoczniemy o godz. 14.00 różańcem, modlitwą na Wałach jasnogórskich, potem Msza św. o 15.30 pod przewodnictwem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abpa Stanisława Gądeckiego. A potem od godz. 17.00 do 20.00 Wielbienie z Maryją Królową, to będzie piękny wieczór zorganizowany przez muzyków z Poznania, ale na to wielbienie zjeżdżają się muzycy z całej Polski i również z zagranicy, liczba ponad 350, jak mówił Leopold Twardowski, organizując tą grupę, że na 300-lecie to musi być przynajmniej 300 muzyków, już wiemy, że będzie ich więcej (…). Będzie transmisja, Telewizja TRWAM będzie prowadziła bezpośrednią transmisję z Wałów jasnogórskich. A więc, 13 maja 'Wielbienie z Maryją Królową' na Jasnej Górze, zapraszamy serdecznie”.



Zapraszamy do uczestnictwa w modlitwie na Jasnej Górze w sobotę, 13 maja. Uroczystości transmitować będzie TV Trwam.



Organizatorami wydarzenia są OO. Paulini i Fundacja Na Fali Wielbienia wraz ze środowiskiem Inicjatywy Poznańskiego Wielbienia.



„Matka Boża ma dla nas szczególne dary i prosi nas o modlitwę tego dnia - bądźmy razem, bądźmy na modlitwie tu na Jasnej Górze, ale też przy odbiornikach Telewizji TRWAM” – podkreśla o. Mariusz Tabulski.

źródło: jasnagora.com

9.05.2017, 10:40