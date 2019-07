Von der Leyen zapowiada, że będzie pilnować praworządności w UE. Wprowadzi nowy mechanizm?

W Parlamencie Europejskim von der Leyen opowiedziała się za stworzeniem mechanizmu pomagającego utrzymywać praworządność w państwach wspólnoty. Niemiecka polityk zaznaczyła, że jej podejście do tego problemu będzie bardziej stanowcze niż obecnej KE.

"Sądzę, że powinniśmy mieć mechanizm zapewniający przejrzyste monitorowanie tego, czy praworządność jest utrzymywana w państwach członkowskich"- podkreśliła kandydatka na szefową KE. Ursula von der Leyen wskazała, że żadne z państw Wspólnoty nie jest idealne, dlatego potrzebny jest mechanizm monitorowania praworządności. Jak wynika z wypowiedzi kandydatki na szefową KE, mechanizm taki miałby polegać na wzajemnym porównywaniu sytuacji w poszczególnych krajach członkowskich, by KE „mogła działać w przypadku deficytów dotyczących praworządności".

"Uważam, że byłoby lepiej, gdybyśmy identyfikowali jakiekolwiek naruszenia czy deficyty natychmiast i podejmowali działania. Ja mam zaufanie do naszego wymiaru sprawiedliwości i chciałabym go dalej podbudowywać"-podkreśliła. Von der Leyen wskazała, że nie chodzi jej o wytykanie nikogo palcem, ale o rozwiązywanie w przejrzystym dla wszystkich procesie problemów, które wiążą się z nieprzestrzeganiem zasad rządów prawa.

"Aneksja Krymu to złamanie międzynarodowego prawa. Jeśli chcemy mieć szacunek dla naszych zobowiązań na rzecz państwa prawa, musimy się tego trzymać"-oceniła.

"Liczymy na to, że podejście kandydatki na szefową Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen do kwestii praworządności będzie bardziej zobiektywizowane"-powiedział w Warszawie polski minister spraw zagranicznych po spotkaniu z szefem MSZ Luksemburga.

Jak zaznaczył Czaputowicz, w UE- z inicjatywy Belgii- toczy się „dłuższa dyskusja” dotycząca stworzenia mechanizmu kontroli praworządności istniejącego w ONZ. Minister wskazał, że chodzi o stworzenie mechanizmu, który byłby uniwersalnie stosowany do wszystkich państw. Każdy kraj Wspólnoty miałby składać raporty dotyczące praworządności.

"Gdyby na to spojrzeć z tej perspektywy, to jest to bardzo ciekawa inicjatywa"-powiedział Czaputowicz.