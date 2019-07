Von der Leyen przed głosowaniem dzwoniła do Morawieckiego

17.7.19 10:55

Gdyby nie Marawiecki i PiS to Von der Leyen nie została by wybrana na najważniejsze stanowisko w EU (UE). W tym kontekście bardzo znamienne jest nie wybranie Szydło. bo jest katoliczką. Wszystkie grupy lewicowe będące pod wpływem agentury Sorosa i światowej masonerii ją atakują i niszczą w EU. robią to już teraz w sposób nachalny i bez kamuflażu . Bardzo widoczne jest obecnie działanie masonów na każdym kraju w zwalczaniu chrześcijaństwa, a zwłaszcza katolicyzmu. Nawet w Posce: garść przykładów PO walczy z wiarą wprowadza LGBT, związki jednopłciowe, pracę w niedzielę... i oszukując ludzi ogłąsza sie partią chadecka, a jest partią lewacką wskrzeszająca agenturę PZPR i ubeków (SLD,Nowacka, Nowoczesna i ciągoty do partii Biedronia). Wyszło też na jaw , że Mark Zukengrg (szef faceboka) robił wszystko, by niszczyć co było w obronie przeciw aborcji w Irlandii, zapłaci on ogromne kary za manipulacje i podstępne działania nielegalne, ale co z tego ? jak za jego przyczyną aborcja przeszła w Irlandii a on odbije sobie kasę na użytkownikach faceboka.. Takich podobnych złowieszczych działań światowej masonerii i Sorosa jest ogromna ilość we wspólczesnym świecie, Europie i w Polsce.