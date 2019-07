Vincent Lambert umiera. Jego rodzice napisali list: Tym razem to już koniec

Maria Blaszczyk 9.7.19 11:13

No nie.

W tym wypadku to obrońcy życia chcą przedłużać je wbrew naturze, czy woli jakiegoś boga. Przecież bez dość jednak zaawnsowanego wsparcia medycznego i technicznego ten człowiek zmarłby przed dekadą.

Ten człowiek uległ potężnemu wypadkowi. To tragedia, bardzo współczuję jego rodzinie, ale to sie zdarzyło wiele lat temu.

Nie ma żadnej nadziei na poprawę jego stanu.

Jego żona (a także sześcioro rodzeństwa) utrzymuje, że on nie chciałby być w takim stanie utrzymywany. Przeciwnego zdania są rodzice i dwójka rodzeństwa.



To jest bardzo trudna sytuacja. Ale nikt tu nie chce "zadawać bólu i śmierci" - wręcz przeciwnie, wszyscy najprawdopodobniej chcą jak najlepiej.