Viktor Orban ostrzega Europę: Otwierają bramy dla imigrantów

"Chcą nam odebrać klucze do bram. Następny konflikt z Bruksela będzie dotyczył tego kto ma kontrolować węgierskie granice" - mówił Viktor Orban, komentując plany europejskich polityków.

Prezesowi partii Fidesz chodzi o nowe unijne prawo, które zaproponował Dimitris Avramopoulos unijny komisarz ds. imigracji.

Chodzi o fakt, iż każdy nielegalny imigrant, który nie otrzymał statusu uchodźcy w danych kraju, będzie mógł odwołać się od tej decyzji do Brukseli.

"Ponieważ nie udało im się przekonać nas do przyjmowania imigrantów, to chcą teraz odebrać nam ochronę naszych granic. Oni chcą ni mniej ni więcej jak przysłać swoich najemników, by ci zastąpili naszych węgierskich policjantów i żołnierzy, którzy strzegą granic swej ojczyzny. Nie miejmy złudzeń. On chcą wpuścić imigrantów" - ostrzega szef węgierskiego rządu.

mor/PAP/Fronda.pl