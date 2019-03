Victor Orban: Bezpieczeństwo Europy jest na chwiejnych nogach

Bezpieczeństwo Europy jest na chwiejnych nogach, od wielu dekad nie było potrzeby, żebyśmy, tak jak teraz, musieli stawiać czoło "anarchicznej" sytuacji międzynarodowej i terroryzmowi, dlatego rola NATO rośnie - mówił premier Węgier Viktor Orban w trakcie obchodów z okazji 20. rocznicy wstąpienia do NATO Polski, Czech i Węgier.

"Chcemy to zachować i dzisiaj, czyli nie tylko dla siebie, ale chcemy to zabrać również tam, do tych ludzi, którzy teraz żyją w warunkach wojen domowych" - podkreślił.