V Kolumno Putina, pamiętaj tę datę!

reklama

reklama

Dzisiaj przypada bardzo symboliczna, choć często zapominana rocznica. To właśnie 9 maja stracono tych, którzy zdradzili Polskę w Konfederacji Targowickiej.



Konfederacja Targowicka zawiązana w nocy z 18 na 19 maja 1792 roku w Targowicy to od wieków symbol polskiej zdrady narodowej i zaprzedania najwyższych wartości. Konfederację zawiązano w porozumieniu z carycą Katarzyn. Towarzyszyły jej hasła "obrony zagrożonej wolności" i oficjalnie stanowiła "sprzeciw" wobec reform Sejmu Czteroletniego, ale w istocie była ona prostą drogę do tego, by obce ręce ostatecznie zagarnęły Rzeczpospolitą, co dokonało się parę lat później w ostatnich rozbiorach.



"Obrońcy zagrożonej wolności" ostatecznie skończyli jak na zdrajców przystało - na stryczku. Nastąpiło to dokładnie 9 maja 1972 roku. na Rynku Starego Miasta w Warszawie przed ratuszem powieszeni zostali publicznie przywódcy konfederacji skazani na karę śmierci przez Sąd Kryminalny Księstwa Mazowieckiego: hetman wielki koronny Piotr Ożarowski, marszałek Rady Nieustającej Józef Ankwicz i hetman polny litewski Józef Zabiełło.



Niechaj ta rocznica stanowi przestrogę dla wszystkich, którym marzy się nowa Targowica!

daug





9.05.2017, 16:45