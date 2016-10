V kolumna Putina w tle aborcyjnej histerii

reklama

W TEMACIE ABORCYJNEJ HISTERII. Agentura umieszczona na prawicy przez służby postkomusze sterowane z Kremla od lat wykorzystuje wrażliwy temat zakazu aborcji. Opiszę krótko na czym to polega. Za każdym razem kiedy władza i wiążące się z tym konfitury wypadają z rąk esbeckiej mafii sterowanej z Kremla zaczyna już z pewnym wyprzedzeniem uaktywniać się pewna grupa ludzi udających że są bardziej papiescy od Papieża i dużo mocniej prawicowi od prawicy. Znacie już chyba mechanizm działania tej taktyki na przykładzie TW Bolka co to miał komuchów w skarpetkach puścić.

Technologia manipulacji społeczeństwami poprzez służby i ich agentów poszła jednak do przodu od czasów Wałęsy. Teraz jest internet, powszechność telefonii i fotografii. Na szybko podstawionego agenta łatwo by można zdemaskować a mordowanie dużej ilości świadków, likwidowanie archiwów i cała reszta działań operacyjnych związanych z legendowaniem agentów jest utrudniona przez postęp technologiczny. Jak więc sterować społeczeństwem by ludzie sami chcieli być rządzeni przez złodziei, bandytów i agentów obcych głównie rosyjskich służb? Od tego są ludzie umieszczeni na stałe po skrajnie prawej stronie sceny politycznej i ludzie po skrajnie lewej stronie. Kiedy władza wypada z rąk kacapskich bandytów napuszcza się jednych na drugich. By to stało się możliwe potrzebny jest jakiś nośny temat.

Aborcja, krzyż na Krakowskim Przedmieściu, legalizacja marihuany, religia w szkołach, zakaz pornografii i wiele innych które były wykorzystywane przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Problem musi być tak mocny by przyciągną uwagę zwykłych ludzi. Ludzie ci muszą też czynnie zaangażować się po którejś ze stron sztucznie wywołanego kryzysu. To bardzo ważne! Sam udział agentów nie daje możliwości sprawnego rozegrania operacji odsunięcia od władzy ludzi chcących zerwać z komunistycznym balastem. Potrzebni są tzw "pożyteczni idioci" czyli ludzie których udało się wciągnąć w operację i uczynić narzędziem w rękach esbeckiej mafii. Pomyślcie teraz czy aborcja, marihuana, pornografia lub inne skrajności uderzają w potężne interesy postkomunistycznej oligarchii?

Czy krzyż na Krakowskim Przedmieściu lub jego brak wpłynie na siłę naszej armii? Czy brak religii w szkołach uczyni nas odporniejszymi na drenaż finansów państwa przez obce korporacje? Na dłuższą metę to są ważne sprawy i decydują o losach narodów. Ale inicjatorom tych sztucznie wywoływanych kryzysów nie o to chodzi. Moskwa i jej ludzie dbają o to by uczciwi ludzie nie rządzili Polską. Jak rozpoznać kto pomaga ruskim nas rozgrywać? To też jest proste do zrozumienia. Ludzie ci przeważnie są wrogo nastawieni do Zachodu i nigdy nie krytykują Rosji i jej bandyckich poczynań. Po tym ich poznacie.

Więc jeśli mój drogi internetowy przyjacielu chcesz żyć w państwie naprawdę wolnym i dostatnim uważaj kogo wspierasz. NIE BĄDŹ POŻYTECZNYM IDIOTĄ!!! NIE DAWAJ SIĘ ROZGRYWAĆ NASZYM WROGOM POPRZEZ PRYMITYWNE METODY MANIPULACJI. MYŚL SAMODZIELNIE!!!!

Michał Wieczorek

źródło: facebook

5.10.2016, 7:30