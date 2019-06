V kolumna Putina w Polsce drży ze strachu. Moskwa ujawniła (niechcący) dane tysięcy szpiegów

Rosyjski portal śledczy The Insider podał, że do internetu wyciekły dane personalne funkcjonariuszy wywiadu zagranicznego. Według dziennikarzy portalu, chodzi o tysiące nazwisk obecnych i byłych pracowników rosyjskich służb wywiadowczych – informuje portal Belsat.

The Insider ustalił, że tajne informacje przedostały się do sieci za sprawą błędu popełnionego przez administrację Moskwy. Urzędnicy opublikowali adresy kamienic wybudowanych dla rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego wraz z danymi lokatorów. Dziennikarze śledczy ustalili nazwiska co najmniej 2856 osób, które związane są ze służbami wywiadowczymi.