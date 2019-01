V kolumna Putina? Są zarzuty dla Polaków

Portal ustalił, że głównym oskarżonym w sprawie jest 28-letni Michał P. To specjalista ds. bezpieczeństwa z wyższym wykształceniem, który miał mieć powiązania z organizacją Falanga i partią Zmiana. To on miał namówić kolejnych pięć osób do przyjęcia owego „zlecenia”. Nie przyznał się jednak do stawianych zarzutów oraz odmówił składania wyjaśnień.