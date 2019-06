Uzdrowienie z paraliżu mózgowego za przyczyną św. Jana Pawła II

nikt 6.6.19 14:24

O , akurat jeden z dziesiątków ciężkich grzechów , cięższych niż 10 Przykazań Bożych jakie ten Kościół popełnił i nadal popełnia .

Tak tylko gwoli informacji . Co mnie to bowiem może obchodzić ?

Każdy dzierży swój los i sposób życia , zasady jakimi się kieruje we własnych rękach .

A wszystko jest napisane w Świętej Księdze , czyli Piśmie Świętym . Wystarczy tylko umiejętnie go czytać nie zdając się na pośredników .