Uzdrawianie miodem z krzewu Manuka

Lecznicze właściwości jakie posiada miód z krzewu Manuka sprawiają, że ceniony jest na całym świecie. Powstaje on z nektaru krzewu, który rośnie w Nowej Zelandii oraz w części południowo – wschodniej Australii. Nazwa miodu wywodzi się z języka maori i oznacza „miód pochodzący z drzewa herbacianego”.

Charakterystyczną cechą jest to, że w czasie, kiedy miody Manuka dojrzewają samoistnie wytwarza się unikalny składnik – methylglyoxal. Im więcej jest go w miodzie tym większe działanie lecznicze wykazuje. Zwykły miód, jaki na ogół stosujemy w diecie zawiera około 10 mg methylglyoxalu na 1 kg miodu. Z kolei miód Manuka zawiera od 100 do 550 mg tej naturalnej substancji.

Thomas Henle – niemiecki naukowiec udowodnił, że methylglyoxal odpowiada za trwałą i zarazem dobroczynną aktywność miodu Manuka. Dzięki temu, że miód ma wysokie stężenie owej substancji posiada wielką ilość unikatowych cech leczniczych.

W jaki sposób miód z Nowej Zelandii oddziałuje na nasz organizm?

Poprawia funkcjonowanie przewodu pokarmowego

W wysokim stopniu reguluje florę bakteryjną jelit

Leczy wrzody żołądka

Pomaga w leczeniu zespołu jelita nadwrażliwego i refluksu

Wzmacnia odporność całego organizmu

Sprawia, że mamy piękną i gładką skórę

Leczy trądzik młodzieńczy oraz różowaty

Zwalcza bakterie które wywołują choroby górnych dróg oddechowych

Likwiduje infekcje przewodu pokarmowego

Leczy rany skórne powstałe w przypadku półpaśca

Wspomaga leczenie anginy

Walczy z odleżynami oraz odleżynami

Miód z krzewu Manuka poddany został wielu różnorodnym badaniom, które potwierdzają jego dobroczynne działanie dla całego naszego organizmu. Dodatkowo zanim trafi na stół konsumenta przechodzi liczne próby w laboratorium producenta, laboratorium zewnętrznym na terenie Nowej Zelandii, a w końcu w laboratorium w Polsce.

Warto zaznaczyć, że miód Manuka jest produktem w stu procentach naturalnym, ponieważ pozbawiony jest chemicznych dodatków, konserwantów, a dodatkowo na każdym etapie jego produkcji temperatura miodu jest identyczna jak w ulu, dzięki czemu nie traci swoich właściwości.

Miód Manuka jest produktem naturalnym, spożywczym, dlatego nie ma sprecyzowanych danych w jaki sposób należy go dawkować, jak dzieje się to w przypadku leków czy suplementów.

29.01.2017, 9:30