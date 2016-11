Uważajmy na furtki dla demona i brońmy się przed Złym!

reklama

Uważajmy! Diabeł może mieć łatwiejszy dostęp do nas, niż się nam wydaje! Pamiętajmy o tym, by nie zostawiać mu żadnych furtek i miejmy świadomość, jakie one są.

Poniżej zamieszczono listę ważniejszych zagrożeń. (...)

Istnieją trzy główne źródła depresji:

1. pozostałość po zetknięciu się z magią,

2. nieuporządkowana relacja z Bogiem,

3. zranienia z przeszłości.

Furtki dla złego ducha (demonów) to obszary, w których człowiek jest bardziej narażony na działanie "przeciwnika Boga". W określonym momencie historii przeciwnik ten pomógł człowiekowi skonstruować tego typu obszary, aby jeszcze skuteczniej rozpraszać człowieka w otwieraniu się na miłość (Boga). Furtki stwarzają warunki, w których człowiek może łatwiej ulec określonym rozproszeniom, w tym pokusom duchowym. Wpływ furtek na indywidualne życie człowieka zależy od świadomości i dobrowolności jego działań w zakresie tego typu przestrzeni. Przykładowe furtki to:

- numerologia,

- korzystanie z usług jasnowidza,

- czytanie horoskopów,

- wróżka: wizyty, Internet z wróżbami, telewizja (programy ezoteryczne), linia ezoteryczna,

- czytanie gazet: Wróżka, Szaman itp.,

- czytanie książek ezoterycznych, pogłębianie zainteresowania ezoteryką,

- senniki,

- wizyty u astrologa,

- palenie różnego typu kadzidełek (na nich często wypisane są imiona demonów),

- karty tarota, zainteresowanie nimi, internetowy tarot,

- czytanie i korzystanie z podręczników magii i czarów, księgi zaklęć itp.,

- przeklinanie kogoś, życzenie mu czegoś złego,

- prowadzanie dzieci do czarownic, osób zajmujących się odczynianiem uroków itp.,

- wywoływanie duchów (choćby w dzieciństwie),

- udział w seansach spirytystycznych (czynny lub bierny),

- okultyzm, udział w czarnej mszy satanistycznej,

- czytanie biblii szatana, czytanie o praktykach okultystycznych,

- przyzywanie złego ducha (świadomie lub dla żartów),

- podpisywanie układów ze złym duchem, paktów, cyrografu,

- uczestniczenie w koncertach (prywatkach, imprezach, dyskotekach) z muzyką satanistyczną, wrogą chrześcijaństwu (treści przeciwko Panu Bogu lub wzywające do kultu osób),

- słuchanie muzyki techno, uczestniczenie w koncertach (szczególnie imprezy halowe typu Mayday),

- praca w firmach lub dla firm, które są związane z obcymi kultami lub satanizmem,

- noszenie, trzymanie w domu znaków kultycznych lub satanistycznych (pentagram, znak węża, smok),

- demoniczne gry komputerowe (np. Diablo),

- noszenie i/lub trzymanie w domu amuletów (niby mających magiczną moc ochrony przed nieszczęściami), talizmanów (niby mających przynosić szczęście), noszenie pierścienia Atlantów itp.,

- biżuteria z Egiptu, Indii, Chin, Japonii (z różnymi znakami, napisami),

- kupowanie, przyjmowanie, dawanie innym magicznych figurek, bożków, posążków,

- szkodzenie innym przez praktyki czarnej magii (np. voodoo),

- wizyty u szamana,

- Feng Shui, walki wschodnie lub różnego typu otwieranie się na energię kosmiczną (noszenie znaku Ying Yang, smoków azjatyckich),

- medytacje wschodnie, medytacje transcydentalne, New Age itp.,

- taichi, joga z duchowością (taoizm),

- wizyty u Harisa, bioenergoterapeutów, radiestetów i innych tzw. uzdrowicieli,

- praktyki pseudo uzdrowicielskie: Reiki (zwłaszcza powyżej l stopnia),

- otwieranie czakramów,

- przyjmowanie leków homeopatycznych, leków energetyzowanych (dawanych przez "uzdrowicieli"),

- oglądanie programów, udział w seansach, podczas których przekazywano jakąś "energię" (Nowak, Kaszpirowski itp.),

- medycyna tybetańska, medycyna chińska, masaże energetyczne, masaż polinezyjski,

- irydologia, akupunktura, kinezjologia edukacyjna,

- hipnoza, wprowadzanie w trans,

- metody Silwy (metody szybkiego uczenia się języków obcych - oddziałujące na podświadomość),

- metoda NLP (programowanie neurolingwistyczne, neuroedukacja itp.),

- radiestezja, zabawy z wahadełkiem,

- diagnostyka paramedyczna, metoda Oberonu (aparat Oberon, skanujący organizm człowieka na poziomie komórkowym),

- metody szybkiego energetycznego wychodzenia z uzależnień,

- terapia Berta Hellingera, spirytyzm itp.,

- kurs pozytywnego myślenia (otwieranie się na energię kosmiczną),

- czytanie książek typu "Harry Potter", gazet typu "Witch" (gazetka dla dziewczynek z magicznymi gadżetami) itp.,

- przekleństwa w rodzinie (do czwartego pokolenia),

- odsyłanie kogoś do złego ducha (rzucanie przekleństw słownych, pisemnych lub w myślach),

- aborcja, pornografia, grzechy nieczyste (zatajone na Spowiedzi),

- brak przebaczenia drugiej osobie, sobie lub Panu Bogu (ukryte lub jawne pretensje),

- nienawiść, zazdrość, gniew, pycha, chciwość.

Siła wpływu danej furtki na życie człowieka zależy od jego codziennych decyzji, w tym od stopnia świadomości i podejścia do sprawy. Wszystkie wymienione furtki można bardzo łatwo otworzyć, lecz zamknąć można je tylko podczas Spowiedzi św. (sakrament pokuty i pojednania). Bardzo często pozostałością po tych furtkach są lęki. Należy koniecznie powiedzieć o nich spowiednikowi.

Niestety coraz więcej jest ludzi, którzy korzystają z ww. narzędzi złego ducha (świadomie lub nieświadomie). Większość tych furtek można sprowadzić do tzw. grzechów okultyzmu. Znam naprawdę wiele osób, które przeszły przez piekło okultyzmu, a co najgorsze wciąż większość z nich leczy rany. Najpiękniej i - trzeba powiedzieć wprost - najefektywniej leczy to wszystko Maryja. Wystarczy wytrwale powierzać się codziennie Jej opiece (zamykać się we wnętrzu Jej Niepokalanego Serca), a Ona już najlepiej będzie wiedziała, jak drogą nas poprowadzić, abyśmy upodobnili się w swym życiu do Jezusa Chrystusa.

Pewna osoba, która powierzyła się w zaufaniu Maryi, została przez Nią umiejętnie wyprowadzona z sideł demona (...). Później - kiedy już znalazła się bliżej Jezusa - jej leczenie duchowe i fizyczne przebiegało coraz bardziej efektywnie. Należy jednak pamiętać, że wchodząc na złą ścieżkę zaraża się w szczególności współmałżonka oraz dzieci. Kiedy zaś wydobywamy się z szamba, jakim jest okultyzm, pociągamy ich za sobą w górę.

Jeśli ktoś jest po rozwodzie, a druga połówka weszła w inny związek, takie leczenie potrzebne jest na 100%. Może niekoniecznie egzorcyzmy, ale z pewnością modlitwa o uwolnienie i uzdrowienie. W małżeństwie stajemy się jednym ciałem. Jak bardzo nas boli, kiedy choćby mała drzazga wbije się nam w palec. To tym bardziej będziemy odczuwać dolegliwości, kiedy nie zadbamy o naszą drugą połowę.

za: tajemnicamilosci.pl

12.11.2016, 17:00