Uważaj! Te produkty zawierają śmiertelną truciznę - aspartam

GUMY DO ŻUCIA zawierające trujący aspartam:

Calcium Forte z serii Zdrovit producenta NP Pharma

Propolis Forte – tabletki do ssania na gardło koncernu Apipol Farma

Witamina C 1000mg koncernu Additiv

Sebidin – tabletki do ssania

Duo Stawy Forte – tabletki na stawy

Multiwitamina w tabletkach musujących z Biedronki

Rutinacea Complete

Cholinex bez cukru – tabletki na gardło

Tymianek i Podbiał – tabletki na gardło

Fervex – szaszetki do rozpuszczenia

Septolux – polska podróbka Tantum Verde

Gardlox – ziołowe tabletki (w pastylkach) do ssania z witaminą C

Cedevita Light – proszek do rozpuszczania

Vibovit Junior – tabletki do ssania

Additiva Multivitamina – tabletki do rozpuszczania

Panvitan – tabletki do ssania, preparat wielowitaminowy