Uważaj - śmiertelnie trujące rośliny rosną w Polsce

Od wczesnej wiosny do późnej jesieni możemy natknąć się na dziko rosnące rośliny, które najlepiej omijać z daleka. Choć większość z nich wygląda niewinnie i ma ładnie kusząco wyglądające kwiaty czy owoce, to jakikolwiek kontakt rośliny z człowiekiem może skończyć się fatalnie dla zdrowia. Spacerując po łonie natury nie zdajemy sobie sprawy, że porastająca wokół roślinność może stanowić zagrożenie i być przyczyną niebezpiecznej choroby, ciężkiego poparzenia, a w niektórych przypadkach nawet śmierci.

Rośliny trujące zawierają substancje toksyczne dla człowieka i zwierząt. Znajdują się w nich groźne dla zdrowia chemiczne trucizny jak alkaloidy czy glikozydy. W artykule przedstawimy wykaz, fotografie oraz opis niebezpiecznych i trujących roślin. Jest jeszcze klika bardzo szkodliwych roślin, które mają działanie odurzające czy narkotyczne lecz ze względów moralnych nie wyszczególnimy ich we wpisie.

KONWALIA MAJOWA

Kwitnie wczesną wiosną ma dzwonkowate słodko pachnące białe kwiaty i podłużne lekko szpiczaste ciemno zielone duże liście okalające łodygę. W późniejszym etapie wegetacji z kwiatów tworzą się zielone owoce wielkości jagody leśnej. Spożycie konwalii majowej przez dorosłego człowieka, dziecko czy zwierzę może powodować poważne zatrucie organizmu, a nawet śmierć. Wszystkie części tej rośliny są trujące. Spotkać ją można w lasach, ogrodach działkowych i parkach.

CIS POSPOLITY

Spotkać go można w parkach, ogrodach działkowych oraz dziko rosnąco w lasach. Cis pospolity ma rozłożyste gałęzie, na których porasta podłużne miękkie zielone igliwie. Na końcach gałązek w okresie letnim pojawiają się czerwone owoce wielkości grochu. Owoce mają przejrzystą delikatną skórkę i wyglądają bardzo apetycznie. Spożycie tych owoców lub którejkolwiek części rośliny przez dziecko czy zwierzę, może spowodować bardzo ostre zatrucie organizmu, zaburzenie układu oddechowego, a nawet zgon. Cała roślina wraz z jej białymi korzeniami jest silnie toksyczna.

POKRZYK WILCZA JAGODA

Wilcze jagody możemy spotkać dziko rosnące w lasach, parkach, ogrodach oraz jako krzewy ozdobne sadzone rzędami przy torach kolejowych czy tramwajowych. Roślina swoim wyglądem trochę przypomina wyrośnięty krzew borówki amerykańskiej. Ma owalne lekko szpiczaste blaszki liści i zwarte gałązki. W okresie letnim z kwiatów tworzą się niewielkie grona owoców, które w początkowym stadium są zielonkawo czerwone i podczas dojrzewania zmieniają kolor na czarny. Owoce wilczej jagody swoim wyglądem przypominają, czarną porzeczkę, jagodę leśną oraz wymienioną wcześniej borówkę amerykańską. Mają twardawą skórkę, która pokrywa miąższ z nasionami. Spożycie jakiejkolwiek części rośliny przez dorosłą osobę lub dziecko może doprowadzić do ostrego zatrucia, zaburzenia układu nerwowego, a nawet śmierci.

CIEMIĘŻYCA ZIELONA

Ciemiężyca zielona oraz jej odmiana Ciemiężyca biała są równie niebezpieczne dla organizmu człowieka. Cała roślina wraz z łodygą, liśćmi oraz kwiatostanem zawierają w sobie silnie substancje trujące. Spożycie rośliny w większych dawkach przez dorosłą osobę, dziecko czy zwierzę może doprowadzić do ostrego zatrucia organizmu, a w najgorszych przypadkach zgonu. Roślina rośnie dziko na polach, lasach i łąkach często spotykana w Bieszczadach. Ma grubą łodygę, podłużne wyrastające od dołu zielone liście. W okresie dojrzewania na początku lipca, w górnej partii rośliny wyrastają zielonkawe kwiaty, które przeobrażają się w owoce. Owoce ciemiężycy zielonej mają kształt torebek ze skrzydełkami w których znajdują się nasiona.

JASKIER JADOWITY

Jest dość pospolitą rośliną, rośnie na podmokłych terenach w całej Polsce. Spotkać ją można nad brzegami stawów, rzek, jezior oraz bagniskach. Kwitnie od maja do późnej jesieni, ma mocno żółte blaszkowate kwiaty. Należy do najbardziej toksycznych roślin z gatunku jaskrowatych. Już niewielka ilość soku tej w kontakcie z błonami śluzowymi czy otwartą raną, może spowodować bardzo poważne kłopoty skórne. Powoduje zaczerwienienie skóry i powstawanie pęcherzy.

TOJAD MOCNY

Roślina występuje w całej Polsce i należy do najbardziej niebezpiecznych roślin jakie można spotkać w naszym kraju. Toksyczna jest cała roślina wraz z systemem korzeniowym. Spożycie niewielkiej dawki Tojadu mocnego przez człowieka lub zwierzę może skończyć się zawałem serca, paraliżem a nawet zgonem. Toksyny zawarte w roślinie atakują system nerwowy i nieodwracalny uszczerbek zdrowia. Spotkać ją można w terenach górzystych, zwałowiskach skalnych oraz nad brzegami zbiorników wodnych. Ma twardą grubą łodygę, promieniste liście i fioletowo niebieski kwiatostan. Jej korzeń ma kształt bulwiasty i jest koloru brązowo brunatnego – uwaga bardzo niebezpieczny i silnie trujący. Spożywanie, wąchanie czy dotykanie rośliny jest nie wskazane.

BARSZCZ SOSNOWSKIEGO

Rośnie dziko na terenie całego kraju, największe skupiska Barszczu Sosnowskiego można spotkać na wschodzie Polski w pobliżu dawnych przedsiębiorstw gospodarstw rolnych, gdzie był uprawiany jako pasza dla zwierząt hodowlanych. Roślinę sprowadzono z byłego Związku Radzieckiego. Problemy zdrowotne z Barszczem Sosnowskiego jako pierwsi odczuli pracownicy rolni i zakazano dalszego siewu tej niebezpiecznej rośliny. W niedługim czasie zaczęła rozsiewać się na dziko wokół przyległych granic dawnych PGR i w następstwie objęła większość kraju. Jest bardzo niebezpieczna szczególnie w upalne i słoneczne dni.

Potrafi poparzyć nieosłoniętą skórę, a w niektórych przypadkach powoduje utratę życia. Skutki poparzenia barszczem są tragiczne, na skórze pojawiają się rumienie z pęcherzami, które powodują ból. Gatunek jest szczególnie niebezpieczny dla człowieka w okresie od czerwca do sierpnia (okres wakacji), ponieważ w tych miesiącach roślina kwitnie. W dorosłym stadium dorasta do ponad 2 metrów wysokości. Ma grubą łodygę, strzępiaste liście i biały kwiatostan przypominający wyglądem koper. Należy omijać roślinę i nie próbować jej wąchać czy zbierać, ponieważ grozi to bardzo poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Ciekawostka – Barszcz Sosnowskiego nie jest groźny dla człowieka i zwierząt po zachodzie słońca i nocą.

SZCZWÓŁ PLAMISTY

Roślina rośnie w dzikim środowisku, powszechnie spotykana na terenie całego kraju. Porasta w ogrodach działkowych, polach łąkach oraz na skrajach lasów. W młodym stadium przypomina swoim wyglądem jadalną nać pietruszki. Dorasta do ok. 2 metrów wysokości, ma długą silną łodygę, z której odrastają gałązki z postrzępionymi liśćmi. Kwitnie od czerwca do sierpnia, poznać ją można po białym kwiatostanie wyrastającym z górnej części rośliny. Szczwół plamisty ma bardzo przykry i nieprzyjemny zapach, podobny do mysiego moczu lub piżma. Jej cała część jest silnie trująca szczególnie białe włóknowate korzenie. Trucizna zawarta w roślinie działa na system nerwowy poraża końcówki nerwów i może spowodować zawał serca, paraliż mięśni oraz kłopoty ruchowe. W dużej dawce może być przyczyną śmierci.