Uwaga!!! Żydom w Polsce przyznano prawo do mienia bezspadkowego już za rządów Cimoszewicza!!!!

To ustawa ,,o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej''.

Co to oznacza w praktyce? Ano tyle, że państwo polskie zobowiązało się przekazywać Żydom mienie, które przed wojną należało... do innych Żydów. Nie ma tu wyraźnego powiązania z dziedziczeniem. Dziedziczy wspólnota etniczno-kulturowa - Żydzi po prostu. To rzecz w polskim prawie w innych przypadkach zupełnie nieznana.