Uwaga - znany lek na kaszel wycofano z aptek

Ze sprzedaży w aptekach wycofano popularny lek na kaszel - Mucosolvan. Główny Inspektor Farmaceutyczny stwierdził w nim obniżoną zawartość jednej z substancji czynnych.

Do wycofania leku na terenie całej Polski doszło w środę. Chodzi o lek o numerze serii 2014031 z datą ważności do kwietnia 2017 roku. Za jego produkcję odpowiada Boehringer Ingelheim International GmbH. To duża międzynarodowa firma z siedzibą w niemieckim Ingelheim am Rhein.

Lek nie przeszedł pozytywnie badania w Narodowym Instytucie Leków. Wykazano tam, że omawiana seria leku ma obniżoną zawartość chlorowodorku ambroksolu, a więc substanci czynnej. Mucosolvan stosuje się zwykle w kaszlu, któremu towarzyszą trudności z odkrztuszaniem wydzieliny.

Jeżeli mają Państwo w swojej apteczce ten lek, polecamy sprawdzić, czy nie jest to przypadkiem wycofana z obrotu seria.

9.02.2017, 10:30