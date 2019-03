helena 18.3.19 12:29

mamy ubaw z tymi krwiopijcami POLSKI ktora dala im schronienie gonic tych niszczycieli swiata,,dobrze ze w zachodniej europie tepia tych ludzi bo jak nie ich to oni nas chca zniszczyc wystarczy wiedziec o ich POlityce "milosci"do swoich w czasie wojny a teraz odwracanie kota ogonem i zadznie jakich naleznosci przeciez to plemie nie tylko JEZUSA UKRZYZOWALO ale chce wszystkich ludzi w imie kasy' zamordowac'Zydki do roboty a nie zerowac na posiadaczach kont w bankach i oszustwach