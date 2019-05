UWAGA!!! Zbliżają się potężne burze, IMiGW wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia

Jeśli chodzi o drugi stopień, obowiązuje on dla świętokrzyskiego (powiaty – ostrowiecki, opatowski, sandomierski), małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego (powiaty – Jaworzno, Mysłowice, bieruńsko-lędziński, Tychy, pszczyński, Jastrzębie-Zdrój, cieszyński, bielski, Bielsko-Biała, żywiecki)

W przypadku dwóch powyższych alertów, obowiązują one do godziny 10 w środę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą województw dolnośląskiego oraz opolskiego (do godziny 21 w środę), wielkopolskiego oraz części łódzkiego (do godziny 15) oraz śląskiego (poza wcześniej wskazanymi powiatami), świętokrzyskiego – tu również obowiązują do godziny 10 w środę.