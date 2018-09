Uwaga!!! Zbliża się rosyjski ,,nalot'' na Biedronkę

Jeszcze w tym roku w Polsce może pojawić się rosyjska konkurencja dla Lidla i Biedronki. O swoich planach ekspansji na polski rynek poinformowała kompania „Svietofor” (znaczy to tyle co „sygnalizacja świetlna”).

Na początek firma planuje otworzyć 105 sklepów, z czego pierwszych osiem już w tym roku. Planowane lokalizacje to miasta dużej i średniej wielkości oraz miejsca przy drogach o dużym natężeniu ruchu. Strategią firmy jest agresywna polityka cenowa i niektóre towary mogą być tańsze nawet o 20% niż u konkurencji. Przedstawiciele „Svietofora” twierdzą, że mogą sobie na to pozwolić dzięki bezpośrednim kontaktom z producentami, ostremu cięciu kosztów i minimalnym prowizjom.

Firma istnieje od roku 2009 i reklamuje się jako radykalny dyskont, co oznacza, że liczy się tylko cena. Należy do niej 800 sklepów w Rosji (600), Kazachstanie, Chinach i na Białorusi. Według danych za rok 2014 osiągnęła zysk w wysokości 17 miliardów rubli, czyli ok. 925 milionów złotych. Rosjan reprezentuje w Polsce firma „TorgservicePl” z Krakowa, której udziałowcami są właściciele „Svietofora”. W planach jest także ekspansja w Rumunii.

Adam Bukowski

dam/kresy24.pl