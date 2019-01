Uwaga! Wzrastają progi uprawniające do 500+ na pierwsze dziecko

Zmieniają się progi dochodowe uprawniające do pobierania świadczenia 500+ na pierwsze dziecko. Dotąd było to 800zł na osobę w zwykłym przypadku oraz 1200zł na osobę w przypadku dziecka niepełnosprawnego w rodzinie. Oba progi wzrastają o 100zł.

A zatem w przypadku, w którym pięcioosobowa rodzina ma dochody w wysokości 4500zł netto lub mniej, będzie uprawniona do otrzymania 500+ także na pierwsze dziecko. Jeżeli w takiej rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, to wystarczy, by dochód był mniejszy lub równy 6500zł.