Uwaga! W Radomiu seryjny morderca zabijał kobiety

Seryjny morderca działał w Radomiu? Na to wskazują reporterzy RMF FM. 29-letni Sławomir T. zatrzymany ws. brutalnego morderstwa młodej kobiety mógł zabijać już wcześniej.

Śledczy wskazują, że Sławomir T. umawiał się przez internet z młodymi kobietami. Morderca chciał najpierw wykorzystać seksualnie swoje ofiary. Zaprosił do swojego samochodu między innymi 17-letnią dziewczynę, którą później zamordował. Jej ciało znaleziono przedwczoraj.

Dziś jednak śledczy odnaleźli jeszcze jedno ciało. Miejsce wskazał sam Sławomir T. Póki co nie jest do końca jasne, czy to zwłoki kobiety czy mężczyzny.

Obecnie funkcjonariusze sprawdzają doniesienia o przypadkach zaginięć młodych kobiet w okolicach Radomia. Niewykluczone, że ofiar zbrodniarza było jeszcze więcej. Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa.

ol/rmf24.pl, Fronda.pl

8.11.2016, 16:40