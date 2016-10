Uwaga! W płatkach znanej firmy znaleziono metalowy drut!

reklama

Znany producent produktów dla dzieci – firma HIPP – wycofuje z rynku płatki śniadaniowe. Powodem jest znalezienie w jednej z paczek kawałka metalowego drutu.

Produkt, który jest wycofywany, to płatki Kinder Frühstücks-Ringe w opakowaniu o wadze 140 gram i dacie przydatności od 05.01.2017 do 19.04.2017. Jeżeli kupiliście państwo płatki z tej partii – można je zwracać do sklepów.

Tak wygląda oficjalny komunikat, który pojawił się na stronie Facebook producenta:

„Drodzy Rodzice,

informujemy, iż podjęliśmy decyzję o zapobiegawczym wycofaniu z rynku produktu o nazwie Kółeczka śniadaniowe HiPP (Kinder Frühstücks-Ringe). Decyzja o wycofaniu całości partii jest spowodowana znalezieniem metalowego elementu w opakowaniu produktu i została podjęta przez firmę HiPP zapobiegawczo i dobrowolnie. Aby wykluczyć wszelkie ryzyko, prosimy Konsumentów, aby nie używali produktów z datą minimalnej trwałości od 05.01.2017 do 19.04.2017! Data minimalnej trwałości znajduje się na górnej części opakowania. Produkt objęty wycofaniem może zostać zwrócony do sklepu, w którym dokonali Państwo zakupu. Koszty związane ze zwrotem zostaną zrekompensowane. Oficjalne stanowisko firmy HiPP w tej sprawie dostępne jest na: http://hipp.pl/male-dzieci-maja-duze-potrzeby/aktualnosci/wazna-informacja-wycofanie-produktu/

W przypadku pytań można kontaktować się bezpośrednio z Serwisem dla Rodziców HiPP Polska – telefonicznie (tel.: 22 853-44-44) lub mailowo (za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.hipp.pl).”

14.10.2016