Uwaga! w Emiratach Arabskich nie można zgłosić gwałtu, bo poszkodowaną czeka kara

Turyści, którzy wybierają się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, muszą poważnie zastanowić sie nad zgłaszaniem tamtejszej policji przypadków gwałtu, jeśli zaszłaby taka sytuacja. Kobieta, która zgłosiła się do tamtejszej policji została zatrzymana i odebrano jej paszport.

Jedna z organizacji poinformowała o tym turystów. Brytyjka, która zgłosiła gwałt, którego była ofiarą będąc niedawno w Emiratach Arabskich, została zatrzymana i oskarżona o "seks pozamałżeński", który jest wbrew prawu ZEA.

Według organizacji, która przestrzega turystów, służby w Emiratach mogą manipulować doniesieniami, z powodu swoich rasistowskich uprzedzeń, zwłaszcza gdy zgłoszenia tego typu są od zachodnich turystów.

''To wszystko ma związek z tamtejszym prawem, ale także z tym, jak się podchodzi do jego egzekwowania. Tamtejsza policja dostaje dużo zgłoszeń gwałtów. Najczęściej są one fałszywe i pochodzą od niezadowolonych prostytutek, które chcą wziąć odwet na swoich klientach (..)Dlatego też, kiedy jest zgłoszenie gwałtu, to policjanci myślą "o, może dziewczyna była pijana i po prostu pożałowała następnego dnia"

- powiedziała Radha Stirling, która prowadzi organizację pomagającą Brytyjczykom, bezpodstawnie oskarżonym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Zdaniem Radhy, miejscowym wydaje się, że kobiety z Zachodu, , które chodzą do klubów w Dubaju często "proszą się o to".

''Im się wydaje, że jak dziewczyna pije alkohol, to się na wszystko zgadza. To rasistowskie podejście, że "ona jest Brytyjką i piła, więc na pewno tego chce"

- stwierdziła Stirling w rozmowie z "Independent".

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich za seks pozamałżeński może grozić kara więzienia, deportacja, chłosta lub ukamienowanie.

Niedawno miała miejsce sytuacja, gdy brytyjska turystka w Dubaju została zgwałcona przez dwóch Brytyjczyków. Mężczyźni nagrali zdarzenie na komórkę. Gdy kobieta zgłosiła to na policję, służby nie szukały gwałcicieli, ale zatrzymały ofiarę gwałtu za uprawianie seksu pozamałżeńskiego i skonfiskowały paszport kobiety. Mimo, że obecnie nie przebywa w areszcie, nie może jednak wyjechać z Dubaju.

LDD/rmf24.pl/fronda.pl

18.11.2016, 8:50