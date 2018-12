Uwaga!!! Tych warzyw i owoców zimą UNIKAJ

To, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę podczas wybierania warzyw do jedzenia zimą, to ich pochodzenie. Czy na przykład jedzenie zimą pochodzących z importu pomidorów, które są wielkie, okrągłe i… blade, jest rozsądne? Z pewnością nie. Wiele z nich nawet nie ma szansy dojrzeć w miejscu, w którym rosło – choćby w Maroko. Niektóre dojrzewają w sztucznych warunkach już po dotarciu do Polski. Zamiast świeżych – lepiej wybrać te w puszkach, a jeszcze lepiej - sięgnąć po przetwory takie jak passata.