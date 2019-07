UWAGA! Tych lodów nie jemy. Sieją homopropagandę

Marka lodów Ben&Jerry's weszła do Polski w marcu 2017 roku. Producent lodów nie ukrywa, że jednym z celów, jakie sobie stawia na polskim rynku to wspieranie LGBT+.

- Na świcie mamy dwie dziedziny, którymi się zajmujemy - social justice (sprawiedliwość społeczna) i climate justice (sprawiedliwość klimatyczna). Usiedliśmy i pomyśleliśmy, czym chcemy się zająć w Polsce. Były dwa pomysły - smog albo wsparcie społeczności LGBT+. Uznaliśmy, że prawa mniejszości seksualnych w Polsce to taki obszar, którego nikt nie chce dotykać, prawdopodobnie ze strachu. Uznaliśmy, że czas najwyższy, by ktoś głośno powiedział, że tak być nie może w tym kraju, trzeba walczyć o równość dla wszystkich - powiedziała w wywiadzie dla portalu wirtualne media Martyna Kaczmarek, country business lead marki Ben&Jerry's



Ben&Jerry's stał m. in. za inicjatywą "Niezniszczalna tęcza", czyli stworzeniem hologramu tęczy, jaka stała kiedyś na Placu Zbawiciela.