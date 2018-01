UWAGA! To mleko dla dzieci może być skażone Salmonellą

Główny Inspektor Sanitarny informuje, że poprzez system Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) uzyskał informację , że firma Lactalis, w związku z zaangażowaniem się francuskiej strony rządowej w sprawę (zgodnie z informacją Ambasady RP w Paryżu), zdecydowała o rozszerzeniu procesu wycofywania produktów potencjalnie zanieczyszczonych na wszystkie produkty wyprodukowane w zakładzie w Craon we Francji, bez rozróżnienia na numer partii i datę minimalnej trwałości.

Rozszerzenie wycofywania na wszystkie produkty wyprodukowane w ww. zakładzie nie oznacza, że wszystkie produkty są potencjalnie zanieczyszczone. Wszystkie partie mleka w proszku dla niemowląt, kaszek i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego wyprodukowane w zakładzie w Craon podlegają obecnie wycofaniu przez firmę Lactalis ze wszystkich miejsc, do których ww. produkty zostały dostarczone.

Zgodnie z listą odbiorców przekazaną w systemie RASFF przez władze Francji rozszerzony proces wycofywania obejmuje również produkty dostarczone do Polski, do firmy Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o. Następujące mleka modyfikowane dostarczone do Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o. podlegają wycofaniu:

Nazwa handlowa / Numer partii / Data minimalnej trwałości

Babydream 1 2X250g 16C0010509 19.02.2018

Babydream 1 2X250g 16C0010994 19.05.2018

Babydream 1 2X250g 16C0011090 08.06.2018

Babydream 1 2X250g 16C0011222 13.07.2018

Babydream 2 2X250g 16C0010543 17.02.2018

Babydream 2 2X250g 16C0010768 13.04.2018

Babydream 2 2X250g 16C0011014 23.05.2018

Babydream 2 2X250g 16C0011120 14.06.2018

Babydream 3 2X250g 16C0010382 13.01.2018

Babydream 3 2X250g 16C0010691 24.03.2018

Babydream 3 2X250g 16C0010769 14.04.2018

Babydream 3 2X250g 16C0010928 12.05.2018

Babydream 3 2X250g 16C0011092 10.06.2018

Główny Inspektor Sanitarny bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o dystrybucji kwestionowanych produktów do Polski zobowiązał organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej do podjęcia ścisłej współpracy z firmą Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o. w przedmiotowej sprawie i monitorowania procesu wycofywania ww. produktów z obrotu.

dam/gis.gov.pl