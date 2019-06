Uwaga!!! Te szkoły trzeba omijać!!!

Człowiek z dużego miasta 1.6.19 18:36

Dzień dobry.

Ja i moja żona, oboje wykształcenie wyższe, ja inżynier z wieloletnim stażem, ona pracownik naukowy jednej z uczelni, uważamy że takie listy to SKANDAL. Każda szkoła średnia czy podstawówka powinna być przede wszystkim przyjazna dzieciom, i nie traktować ich inaczej ze względu na wyznanie czy orientacje. Ludzie tacy się po prostu rodzą i żyli zawsze, dlatego jakim trzeba być zacofanym troglodytą, by ludzi nienawidzić za to jakimi się urodzili (lub wg was, jakimi ich wasz bóg stworzył).



Dlatego my nasze pociechy posyłamy tam gdzie takich problemów nie ma, gdzie już od dawna ta chora ideologia ucząca nienawiści do życia, ideologia katolicka, została wypchnięta, na te lekcje nie uczęszczają prawie żadne dzieci, są one na początku albo na końcu dnia, przez co nasze dzieci mają więcej czasu na zabawę z rówieśnikami czy naukę. Miejsce nauki jest w szkole, religii w świątyni, nie należy tego mieszać. Nasze dzieci poznają w dobrych szkołach różne dzieci, są też dzieci obcokrajowców, ludzi o innych wyznaniach, ale głównie są tam ateiści. Dlatego te szkoły mają najlepsze wyniki.



Pozdrawiam

Mam nadzieję że wam pomogłem i zgadzacie się ze w tej sprawie.