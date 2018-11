Uwaga!!! ŚWIECKIE NAUKI przedmałżeńskie - obowiązkowe?

,,Porozmawiajmy o nas – spotkania dla osób planujących zawrzeć związek małżeński'' - to nazwa projektu, który prowadzi we Wrocławiu Towarzystwo Rozwoju Rodziny. Chodzi o ,,świeckie nauki'' przedmałżeńskie dla osób, które chcą zawrzeć tylko ślub cywilny.

,,Absolutnie nie chodzi o to, by konkurować, lecz o to, by przedstawić ofertę także tym osobom, które nie biorą ślubu konkordatowego i nie uczestniczą w przygotowaniach w Kościele. Dlatego też np. staramy się dotrzeć do nich przez urząd stanu cywilnego.Obserwujemy obecnie duże rozchwianie wartości i hierarchii w rodzinach, więc takie przygotowanie do związku może być bardzo pomocne'' - przekonuje Beata Jarosz z Towarzystwa w rozmowie z PAP.