UWAGA! Śmiercionośny roundup znajduje się w piwie!

rebeliant 25.6.19 14:34

Żywność ekologiczna, która byłaby możliwa w zrealizowaniu w 100% wymaga rąk do pracy (oczywiście za godną zapłatę) a nie mord do gadania i wydawania dyrektyw. Stosowanie chemikaliów w uprawie roślin jest w dużej mierze zasługą wszelkiej maści starszych i mądrzejszych, którzy zrobią wszystko, aby robić dosłownie nic, ale rządzić innymi. Bo, aby rządzić to te kanalie potrzebują tysiące instytucji, policji, wojska. A to wszystko żre i nie chce pracować w ziemi i stąd masowa produkcja - taka na chama. A są na świecie takie ośrodki, gdzie ośrodki, gdzie dzień po dniu ręczną pracą wyrastają najokazalsze owoce, warzywa, zboża. Są tylko dlatego, że tam władza sk***w nie zagląda, jakoś odpuszcza.