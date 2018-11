UWAGA! Silne mrozy już nadchodzą!!!

Jeśli jeszcze nie zdążyłeś wyjąć z szafy zimowej kurtki – najwyższy czas to zrobić. W najbliższy weekend możemy się spodziewać temperatury -10 stopni Celsjusza, odczuwalna temperatura może być nawet dwukrotnie niższa.

Wszystko to za sprawą chłodnego powietrza arktycznego, które z północy napływa do Polski. Jutro temperatura maksymalna wynosić będzie od -4 stopni Celsjusza na wschodzie do 1 stopnia na plusie na zachodzie Polski.