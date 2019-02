Uwaga!!! Promocja pedofilii w szkołach w Warszawie - nawet Rabiej zaskoczony!!!

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak ostrzegła, że w szkołach w Warszawie będzie promowana pedofilia. Na mocy decyzji prezydenta Rafała Trzaskowskiego mają być tam wdrożone ,,wytyczne'' WHO odnośnie nauki o seksualności. Małe dzieci mają uczyć się, że masturbacja jest dobra; już 9-latkowie mają dowiadywać się, jak czerpać z seksu przyjemność. Nawet Paweł Rabiej jest zaskoczony tym, co zrobił jego przełożony.

Co tymczasem zrobił jego przełożony, Rafał Trzaskowski? Ano, podpisał dokument, który zakłada wprowadzanie do szkół w Warszawie takiej edukacji seksualnej, jaką promuje WHO. Tymczasem w standardach tej organizacji jest zachęcanie dzieci do aktywności seksualnej.