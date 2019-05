UWAGA!!! Poziom Wisły podniósł się, ostrzeżenie dla trzech województw

- Przez Wisłę przechodzi fala wezbraniowa. W piątek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało kolejne SMS-y z ostrzeżeniami do mieszkańców tych powiatów w Małopolsce i województwie świętokrzyskim, które leżą w pobliżu Wisły. Prosimy ich o to, żeby zachowali szczególną ostrożność i stosowali się do poleceń służb. Jeśli nie ma takiej potrzeby, nie chodźmy nad rzeki, bo przy tak wysokim poziomie wód to może być niebezpieczne - podkreśliła Anna Adamkiewicz z RCB.