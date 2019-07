UWAGA! Popularna aplikacja do edycji zdjęć wykorzystywana przez rosyjskie służby?!

JONASIK 17.7.19 12:57

eeee tam, to pikuś w porównaniu z katolickim superszpiegiem.

ten to ma dostęp nie tylko do fotek z telefonu, on wie o Tobie WSZYSTKO, zna nawet Twoje myśli.

Gromadzi tą totalną wiedzę o Tobie i wykorzysta jak tylko się do Ciebie dorwie.

Pomimo takiej perfidii są ludzie mu oddani, nawet w Polsce.

Powaga.