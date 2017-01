Uwaga polscy złomiarze! Rosja przerzuca na Białoruś 4500 wagonów sprzętu!

reklama

Rosja planuje przeprowadzenie manewrów na terenie Białorusi, a tym samym przeniesienie na terytorium tego kraju ogromnej ilości sprzętu. W tym celu zorganizowano specjalną zbiórkę.

Mobilizacyjno – operacyjna zbiórka dowództwa Zachodniego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej odbyła się w Obwodzie Leningradzkim oraz w Petersburgu. Wzięła w nich udział ponad setka oficerów, generałów i admirałów.

Powodem do organizacji tego przedsięwzięcia były zbliżające się strategiczne manewry wojskowe "Zapad 2017".

Mają się one odbyć we wrześniu, a ich skala będzie ogromna. Według doniesień rosyjskich mediów mają one przewyższać zeszłoroczne manewry "Kaukaz 2016", w których wzięło udział 125 tys. żołnierzy i prawie 100 tys. rezerwistów.

Tematyka ćwiczeń będzie związana z nową sytuacją powstałą po wzmocnieniu wschodniej flanki NATO.

Minister Obrony Rosji Siergiej Szojgu stwierdził, że ważne jest odpowiednie wyposażenie wojsk Zachodniego Okręgu Wojskowego. Rzeczywiście, Rosjanie przerzucą na Białoruś w 2017 roku ogromną ilość wojsk. W tym ponad 4 tys. wagonów ze sprzętem. To aż 80 razy więcej, niż w ubiegłych latach.

Jak podaje strona białoruska, informacje na ten temat pochodzą z jawnych dokumentów dotyczących przetargu na usługi międzynarodowego militarnego transportu kolejowego.

emde/kresy24.pl

27.01.2017, 14:30